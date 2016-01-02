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mısır'da ücretsiz interneti yasakladılar

MISIR'DA ÜCRETSİZ İNTERNETİ YASAKLADILAR

Facebook'un Mısır'da başlattığı ücretsiz internet operasyonu, ışık hızıyla yasaklandı.

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:32
Puan Ver : Mısır'da Ücretsiz İnterneti Yasakladılar(5/10)5


Facebook'un Mısır'da başlattığı ücretsiz internet operasyonu, ışık hızıyla yasaklandı.



Az gelişmiş ülkelerde, internete erişim imkanı bulamayan topluluklara temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak güçte internet erişimi sağlamayı amaçlayan, internet.org olarak da bilinen Free Basics girişimi, Mısır'da hedefine ulaşamadı.



Facebook, Mısır'ın lider mobil operatörlerinden Etisalat ile birlikte iki ay önce Free Basic programına başlamıştı ancak servis bugün itibariyle durduruldu.



Servisin sonlandırılmasını Mısır'ın telekomünikasyon üst kurulu istedi, Etisalat da karara uymak zorunda kaldı. Devlet yetkililerinin, her isteyenin internete erişmesinin güvenlik açısından sağlıklı olmayacağını düşünerek bu servise karşı olduğu biliniyordu. Bunun yerine Mısır'da sadece yüksek abonelik ücretlerini ödeyebilenler, devletin sıkı kontrolü altındaki operatörlerden internet erişimi satın alabiliyorlar



Küçük ve performanslı telefon arayanlara 5 öneri








Etiketler: Mısır  Da  Ücretsiz  İnterneti  Yasakladılar    haber

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