

Facebook'un Mısır'da başlattığı ücretsiz internet operasyonu, ışık hızıyla yasaklandı.



Az gelişmiş ülkelerde, internete erişim imkanı bulamayan topluluklara temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak güçte internet erişimi sağlamayı amaçlayan, internet.org olarak da bilinen Free Basics girişimi, Mısır'da hedefine ulaşamadı.



Facebook, Mısır'ın lider mobil operatörlerinden Etisalat ile birlikte iki ay önce Free Basic programına başlamıştı ancak servis bugün itibariyle durduruldu.



Servisin sonlandırılmasını Mısır'ın telekomünikasyon üst kurulu istedi, Etisalat da karara uymak zorunda kaldı. Devlet yetkililerinin, her isteyenin internete erişmesinin güvenlik açısından sağlıklı olmayacağını düşünerek bu servise karşı olduğu biliniyordu. Bunun yerine Mısır'da sadece yüksek abonelik ücretlerini ödeyebilenler, devletin sıkı kontrolü altındaki operatörlerden internet erişimi satın alabiliyorlar