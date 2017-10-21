MISIR'DA TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 30 POLİS ÖLDÜ
Mısır'ın Gize kentinde teröristlerle polis arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 30 polis öldü.
Mısır'ın Gize kentinde polis ile terörist grup arasında çıkan çatışmada 30 polis hayatını kaybetti.
TERÖRİST GRUPLA ÇATIŞMA ÇIKTI
Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçlerinin, terörist ihbarı almasının ardından bölgeye giden polis ekipleriyle ismi henüz açıklanmayan terörist grup arasında çatışma çıktı.
REUTERS ÖLÜ SAYISINI 30 OLARAK GEÇTİ
Uluslararası yayın kuruluşu Reuters, ölü sayısını 30 olarak abonelerine servis etti. Yerel kaynaklar ise Reuters'ın geçtiği rakamı okuyucularıyla paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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