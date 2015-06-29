

Mısır'da ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile aralarında İhvan-Müslimin (Müslüman Kardeşler) lideri Muhammed Bedii ve yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında idam talep eden Başsavcı Hişam Berekat suikasta uğradı.







Başkent Kahire'nin doğusundaki Heliopolis bölgesinde Mısır Başsavcısı Hişam Berekat'ın konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıyı doğrulayan Sağlık Bakanı Müsteşarı Hüsam Abdulgaffar, Başsavcı Berekat'ı, Heliopolis'teki Nüzha Devlet Hastahanesi'ne kaldırdıklarını açıkladı. Durumunun ciddi olduğunu belirterek ameliyata alındığını aktaran Abdulgaffar, ameliyattan çıkacak neticeye göre başsavcının Maadi bölgesinde bulunan tam teşekküllü askeri hastahaneye helikopterle götürülebileceğini aktardı.







Abdulgaffar, olayda yaralanan bir vatandaş ve iki polisin aynı hastahaneye kaldırıldığını ifade etti. Suikast girişimini, “Giza Halk Direnişi” sosyal paylaşım ağı facebook sayfasından üstlendiğini duyurdu.







BAŞSAVCI BEREKAT, MURSİ VE İHVAN YÖNETİCİLERİ HAKKINDA İDAM TALEP ETMİŞTİ







Mısır Başsavcısı Hişam Berekat'in "Mısır tarihindeki en büyük casusluk davası" şeklinde nitelendirdiği davanın ilk duruşması, Şubat 2014'te yapılmıştı. Başsavcı Berekat, Mursi ve İhvan yöneticilerin yargılandığı 34 kişi hakkında mahkemeden idam talep etmişti.







Öte yandan bugün başkentteki polis akademisinde Muhammed Mursi ve 9 İhvan yöneticisi “Katar'a casusuluk yapmak” davasından hakim karşısında. Kahire Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen duruşmanın ise halen devam ettiği belirtildi.