

Mısır'da katliam. Başkent Kahire'de molotof kokteyli saldırısına uğrayan bir restoranda yangın çıktı. İlk bilgilere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Olayda 16 kişi de yaralandı







SALDIRIYI KOVULAN ÇALIŞAN YAPTI







Mısır'ın başkenti Kahire'de bir restorana molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları 12 kişinin öldü, 6 kişi de yaralandığı saldırıyı buradan kovulan bir çalışanın gerçekleştirdiğini açıkladı. Restorant kentin merkezindeki Agouza bölgesinde bulunuyor.







Bodrum katında yer alan ve aynı zamanda gece kulübü olarak kullanılan restoranın acil çıkışı olmadığı belirlendi.







Reuters, olayla ilgili geçtiği ilk haberinde ölü sayısını 18 olarak açıklamıştı.