Mısır'da silahlı saldırganlar içerisinde Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüsü taradı.



Mısır'da silahlı saldırganlar içerisinde Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüsü taradı.



Minya bölgesinde gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 23 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.