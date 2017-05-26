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Mısır'da Kiliseye Silahlı Baskın!
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mısır'da kiliseye silahlı baskın!

MISIR'DA KİLİSEYE SİLAHLI BASKIN!

Mısır'da silahlı saldırganlar içerisinde Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüsü taradı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:23
Puan Ver : Mısır'da Kiliseye Silahlı Baskın!(6/10)6


Mısır'da silahlı saldırganlar içerisinde Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüsü taradı.



Minya bölgesinde gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 23 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.








Etiketler: Mısır  Da  Kiliseye  Silahlı  Baskın    haber

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