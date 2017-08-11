MISIR'DA KARGANIN SALDIRDIĞI 7 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
Mısır'ın İskenderiye kentinde bir karga 7 aylık bebeği öldürdü.
BALKONDAN GİRİP BOYNUNDAN YARALAMIŞ
İskenderiye Emniyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, balkondan eve giren bir karganın, odada uyuyan 7 aylık Adem adlı bebeği boynundan yaraladığı bildirildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Soruşturmada annenin ifadesinin doğru olduğunun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, olayda cinayet şüphesinin bulunmadığı vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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