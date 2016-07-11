

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Hasne kentinde zırhlı polis aracındaki bir bomba uzaktan patlatıldı.







2 polisin hayatını kaybettiği patlamada, yaralan 3 polis ise askeri hastaneye kaldırıldı.







Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.







Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak adlandırdığı unsurlara yönelik "güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri" gerekçesiyle operasyonlar yapıyor. Bölgede etkin olan "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt, Kasım 2014'te terör örgütü DAEŞ'e biat ettiğini duyurarak adını "Sina Vilayeti" olarak değiştirmişti.