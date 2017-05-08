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mısır'da 4 bin yıllık mezar bahçesi bulundu

MISIR'DA 4 BİN YILLIK MEZAR BAHÇESİ BULUNDU

Daha önce yalnızca ikonalardaki tasvirlerde yer alan bahçeler ilk kez somut bir şekilde ortaya çıkarıldı, çığır açan keşif bir kayanın içine oyulmuş mezarda yapıldı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 17:01
Puan Ver : Mısır'da 4 Bin Yıllık Mezar Bahçesi Bulundu(10/10)11


Arkeologlar, Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abu el-Naga kazı alanında 4 bin yıllık mezar bahçesi buldu.



İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), daha önce varlığı yalnızca ikonalardaki tasvirlerden bilinen mezar bahçelerinin somut bir örneğinin ilk kez Mısır'daki kazılarda gün ışığına çıkarıldığını açıkladı.



Prof. Dr. Jose Manuel Galan öncülüğündeki ekip, MÖ 2000 yıllarından kalma kalıntıların, Mısır'da Yukarı ve Aşağı Nil Krallıklarının ilk kez TEB merkezli birleşik bir krallığa dönüştüğü 12. Hanedan dönemine ait olduğunu belirledi.



Kaya içine oyulmuş bir mezarın girişinde yer alan üç metreye iki metrelik bahçe, 30 santimetrekarelik kafesli bölmelerden oluşuyor. Her bir  bölmeye mezarda yatacak kişinin vasiyeti üzerine, sembolik anlamı olan ağaç ve bitkiler ekilmiş.



Eski Mısır uygarlığında mezarların hayatı ve ölümü anlamlandırmanın aracı olduğunu aktaran Galan, "Buradaki bulgular, bize yalnızca dini inanç ve pratiklerle ilişkin bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda gündelik yaşam, fiziksel çevre ve hatta iklime dair detayları keşfetmemize de olanak sağlayacak" dedi.



Mezar bahçesinin yanı sıra kaya mezarına bitişik küçük bir kerpiç dua bölmesi de gün ışığına çıkarıldı. Söz konusu ilavenin tarih olarak daha sonraya, MÖ yaklaşık 1800'lü yıllara denk gelen 13. Hanedan dönemine ait olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mısır  Da  4  Bin  Yıllık  Mezar  Bahçesi  Bulundu    haber

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