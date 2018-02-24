Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Canlı Yayında, Kenan'ın Fatih Sultan Mehmet Olması Soruldu
Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti
1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti
10 Yıllık Yuvasını Yıkan Emina'yı Çıldırtan İddia!
Ünlü İsme Şok! İcra Memurları Kapıya Dayanınca Eşi Dominik'i Aradı
Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı
3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!
Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi
Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Fatih Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

Mısır'da 3 Bin Yıllık 8 Firavun Mezarı Bulundu!

MISIR'DA 3 BİN YILLIK 8 FİRAVUN MEZARI BULUNDU!

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 Firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Mısır'da 3 Bin Yıllık 8 Firavun Mezarı Bulundu!(5/10)1

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

40 LAHİT VE YAKLAŞIK BİN HEYKEL VAR

Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının bulunduğunu söyledi.

Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu vurguladı.

KAZILAR 5 YIL DEVAM EDECEK

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek, bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

NEMDEN OLUMSUZ ETKİLENMİŞ MUMYA VAR

Ortaya çıkarılan tarihi yapı bünyesinde iyi korunmuş ancak nemden olumsuz etkilenmiş bir mumyanın da olduğuna değinen Veziri, firavunların 3 bin yıl önce bölgeye lahitler içinde getirilmesinin, bölgenin nemi hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mısır  Da  3  Bin  Yıllık  8  Firavun  Mezarı  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER