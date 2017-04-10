MISIR'DA 3 AYLIK OHAL KARARI ONAYLANDI
Mısır hükümeti, ülke çapında 3 aylık Olağanüstü Hal öngören kararı onayladı
Mısır hükümeti, ülkede 3 ay boyunca uygulanacak Olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararını onayladı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Şerif İsmal'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, Hukuki ve anayasal işlemlerin tamamlanması çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin almış olduğu 3 ay OHAL ilanı kararını onayladı." denildi.
kaynak:habertürk
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