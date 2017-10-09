Mısır'da olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri dönemi yeniden başladı.

KARAR, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Hüsnü Mübarek döneminin kapanmasını sağlayan 25 Ocak devriminin ardından 2012 yılında kaldırılan "olağanüstü devlet güvenlik mahkemeleri"nin yeniden göreve başladığı bildirildi. Mısır Başbakanı Şerif İsmail'in olağanüstü devlet güvenlik mahkemelerinin yeniden göreve başlamasıyla ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı.

İZİNSİZ TOPLANMA VE GÖSTERİ YAPMA SUÇU DGM KAPSAMINDA

Kararın birinci maddesinde "Başsavcılık, izinsiz toplanma, izinsiz gösteri düzenleme, halkı korkutma, baltacılık yapma, çalışma özgürlüğüne saldırı, kamu malına zarar verme, terör kanunlarını ihlal etme gibi çeşitli suçlar işleyenleri olağanüstü devlet güvenlik mahkemelerine sevk edebilir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın şu ana kadar mahkemelere sevk edilmemiş davalar için geçerli olacağı ve yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği aktarıldı.

"MÜBAREK DÖNEMİNİN UYGULAMASIYDI"

Cenevre'de yaşayan Mısırlı hukukçu ve araştırmacı Ahmed Mufrah, kararla ilgili "Bu mahkemeler, yönetimi boyunca olağanüstü hal dayatan Hüsnü Mübarek döneminin uygulamasıydı ve 2012'de kaldırılmıştı. Bunlar olağanüstü hal dönemlerinde getirilen mahkemeler." dedi.

"BU MAHKEMELERE İTİRAZ HAKKI YOK"

Bunların 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından gelen yönetimin adımı olduğuna dikkati çeken Mufrah, "Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, daha önceki raporlarında bunun olağanüstü hal ve istisnai durumlar da dahi olsa adil yargılama kriterlerine aykırı olduğunu ifade etmişti. Bu mahkemelere itiraz hakkı yok. Hüküm, doğrudan onaylaması ya da reddetmesi için cumhurbaşkanına gidiyor." diye konuştu.

"MAHKEMELERE CUMHURBAŞKANININ ATADIĞI HAKİMLER BAKABİLİYOR"

Mufrah, "Mahkemelere, adalet bakanının görüşü alınarak cumhurbaşkanı ya da yetkili temsilcisi tarafından atanan hakimler bakıyor. Aralarında askeri hakimler de bulunabiliyor. Olağanüstü haller kalktığında mahkemeler bir süre kalıyor ve davalar bitinceye dek görevini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

MISIR'DA OHAL TEMMUZDA 3 AY DAHA UZATILMIŞTI

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerindeki iki kiliseye nisan ayında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, temmuz ayında da 3 ay daha uzatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: haberinburada