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mısır uçağı terör saldırıyla mı düşürüldü?

MISIR UÇAĞI TERÖR SALDIRIYLA MI DÜŞÜRÜLDÜ?

Dünya dün yine havada terörü yaşadı. Fransa'nın başkenti Paris'ten Mısır'ın başkenti Kahire'ye sefer yapan 56 yolcu ve 10 mürettebatlı EgypAir uçağı, büyük ihtimalle bir bombanın patlatılmasıyla düşürüldü.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:11
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Mısır Başbakanı Şerif İsmail “Her türlü ihtimal üzerinde duruyoruz” derken, Fransa'nın güvenlik kabinesi Cumhurbaşkanı François Hollande başkanlığında acil toplantı yaptı. Mısır Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Şerif Fathi de “Uçağın teknik bir arızadan çok terör saldırısı nedeniyle düşmesi daha büyük olasılık” diye konuştu.



ENKAZ UÇAĞA AİT DEĞİL'



Paris Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı'ndan önceki gece TSİ 00.09'da havalanan Airbus 320 tipi yolcu uçağı, gece 03.29 sularında radarda kayboldu. Uçağın radarda kaybolduğu sırada Akdeniz üzerinde, Mısır hava sahasında olduğu bildirildi.

Mısırlı havacılık yetkilileri, uçağın kaybolmadan önce herhangi bir acil durum bildirmediğini açıkladı. Açıklamanın ardından saatler süren bir arama çalışması başlatıldı. Mısır ve Yunanistan hava kuvvetlerinin yaptığı arama çalışmalarına, Türk Hava Kuvvetleri de destek verdi. Bölgedeki sivil ve askeri gemiler de uçağın son sinyal verdiği yerde arama çalışmalarına katıldı. Dün öğleden sonraya kadar süren arama çalışmalarında bir Yunan firkateyni, Girit Adası'nın 370 kilometre güneyinde suda yüzen bir plastik nesne buldu. Ardından bir enkaz tespit edildi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda Yunan otoriteler, bulunan enkazın herhangi bir havayoluna ait olmadığını açıkladı.








Etiketler: Mısır  Uçağı  Terör  Saldırıyla    Düşürüldü    haber

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