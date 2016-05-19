Fransa'nın başkenti Paris'ten Kahire'ye gitmek için havalanan Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı radarda kayboldu.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaule Havaalanı'ndan kalkan Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait bir yolcu uçağı, yerel saatle 23.09 sıralarında radarda kayboldu.







804 sefer sayılı Airbus A 320 tipi yolcu uçağı ile Mısır hava sahasına girdikten 16 kilometre sonra, 11.280 kilometre yüksekteyken irtibatın kesildiği duyuruldu.







Mısır Hava Yolları'na ait uçakta, 59 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.







Düştüğü belirtilen uçağın enkazına ulaşabilmek için çalışma başlatıldı.