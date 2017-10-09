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Mısır Dünya Kupasına Katılmayı Garantileyince Vatandaşlar Sokaklara Döküldü

MISIR DÜNYA KUPASINA KATILMAYI GARANTİLEYİNCE VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Mısır Milli Takımının Dünya Kupasına katılmaya hak kazanmasının ardından, Mısırlılar sevinçten sokaklara döküldü.

Tarih : 09 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Mısır Dünya Kupasına Katılmayı Garantileyince Vatandaşlar Sokaklara Döküldü(5/10)1

Mısır Milli Takımı'nın Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından, Mısırlılar sokaklara döküldü.

Mısırlı futbolseverler, Başkent Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere ülkenin bütün şehirlerinde maçın bitiş düdüğünün ardından sevinç gösterileri yapmaya başladı.

TELEVİZYONLAR CANLI YAYINLADI

Başkent Kahire'nin Tahrir, Ramses ve Abbasiye gibi meydanlarındaki sevinç gösterilerini ülkenin resmi ve özel televizyon kanalları canlı yayınladı.

İskenderiye'deki Burc el-Arap Stadı'nda bu akşam Kongo Cumhuriyeti'yle oynanan maçta Mısır'ın gollerini 63 ve 94'üncü (penaltıdan) dakikalarda Muhammed Salah attı.

12 PUAN TOPLADILAR

Grupta oynadığı 5 maçta 7 gol atan ve kalesinde 3 gol gören Mısır Milli Takımı, 12 puan toplayarak Moskova'ya gitmeyi garantiledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin maçın ardından oyunculara 1,5'er milyon cüneyh (yaklaşık 84 bin dolar) prim vermeyi kararlaştırdığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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