

Mısır'ın başkenti Kahire'de yayın yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerinden dolayı UNESCO Yönetim Kurulunun 2 Mayıs'ta kabul ettiği İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısı oylamasında destek vermediğini ileri sürerken, Türkiye'nin 2005'ten beri bu kurula üye olmadığı ve oy kullanamadığı biliniyor.







KATILMA HAKKI YOKTU







Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, oylamanın yapıldığı UNESCO Yönetim Kurulu'na 2005 yılından beri üye olmadığı için yapılan oylamaya teknik olarak katılma hakkı olmadığı belirtildi.







Türkiye'nin UNESCO'da üye olduğu tüm alt dallarda Filistin'in her zaman desteklediğini kaydeden diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin başta Filistin'in UNESCO üyeliğine kabul edilmesi olmak üzere UNESCO Genel Konferansı'nda ve üye olduğu tüm UNESCO organ ve platformlarında Filistin ile ilgili tüm karar tasarılarına sürekli destek verdiğini vurguladı.







kaynak:sabah