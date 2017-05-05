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mısır basınında türkiye hakkında asılsız iddia

MISIR BASININDA TÜRKİYE HAKKINDA ASILSIZ İDDİA

Mısır basını, Türkiye'nin 2005'ten bu yana üye olmadığı UNESCO yönetim kurulunda alınan İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermeyerek Filistin'i "sattığı" yönünde yalan haber yayınladı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:06
Puan Ver : Mısır Basınında Türkiye Hakkında Asılsız İddia(5/10)3


Mısır'ın başkenti Kahire'de yayın yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerinden dolayı UNESCO Yönetim Kurulunun 2 Mayıs'ta kabul ettiği İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısı oylamasında destek vermediğini ileri sürerken, Türkiye'nin 2005'ten beri bu kurula üye olmadığı ve oy kullanamadığı biliniyor.



KATILMA HAKKI YOKTU



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, oylamanın yapıldığı UNESCO Yönetim Kurulu'na 2005 yılından beri üye olmadığı için yapılan oylamaya teknik olarak katılma hakkı olmadığı belirtildi.



Türkiye'nin UNESCO'da üye olduğu tüm alt dallarda Filistin'in her zaman desteklediğini kaydeden diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin başta Filistin'in UNESCO üyeliğine kabul edilmesi olmak üzere UNESCO Genel Konferansı'nda ve üye olduğu tüm UNESCO organ ve platformlarında Filistin ile ilgili tüm karar tasarılarına sürekli destek verdiğini vurguladı.



 



kaynak:sabah








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