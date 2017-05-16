Malatya'da Trambüsler Sefere Başlıyor!
Şehit Ömer Halisdemir Davasında Ara Karar Açıklandı!
Pkk'nın Karadeniz'deki 4 Hedefi
Taksiden Hazine Çıktı!
Gemiye Uyuşturucu Baskını
İş Makinesi Hırsızı Yakayı Ele Verdi
Genç Kıza Cinsel Saldırıya 20 Yıl Hapis
Erdoğan Haksız Değil, Öcalan'ın Kardeşi 'pyd'yi Pkk Kurdu' Dedi!
Elektrik Kesintileri 1 Saniyeye Düşecek
Teknik Direktör Şaban Yıldırım Adliyeye Sevk Edildi
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Olayda Flaş Karar!
İzmir Merkezli Fetö Operasyonu! 13 Zanlı Yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grubunda Konuşuyor
Jandarmadan Sahte Dolar Operasyonu
Mischa Barton'ın İstanbul Kaçamağı
Aslı Enver İle Özcan Deniz Aşk Yaşıyor
Bomba İddia! Pkk Ve Deaş Arasında Gizli Anlaşma...
Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki
Eğer İdrarda Bunu Görürseniz...
Türkiye Varlık Fonu Ifswf Üyeliğine Kabul Edildi

mischa barton'ın istanbul kaçamağı

MİSCHA BARTON'IN İSTANBUL KAÇAMAĞI

Geçtiğimiz ocak ayında Batı Hollywood'daki evinin balkonunda sinir krizi geçiren, daha sonra adı seks kaseti skandalına karışan ABD'li oyuncu Mischa Barton, zor günlerin ardından İstanbul'a geldi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:53
Puan Ver : Mischa Barton'ın İstanbul Kaçamağı(10/10)12


'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki ‘Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton'ın, Ocak 2017'de evinin bahçesinde sinir krizi geçirdiği haberi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa süre sonra ise 31 yaşındaki yıldızın yer aldığı bir seks kasetinin, 500 bin dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu iddia edilmişti.



Uzun süredir objektiflerden uzak durmayı tercih eden ABD'li oyuncu, bu sessizliğini İstanbul'da bozdu.



Kötü günleri atlatan Barton, İstanbul'un şık mekanlarından birinde akşam yemeği yerken, güzelliğiyle göz kamaştırdı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mischa  Barton  In  İstanbul  Kaçamağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER