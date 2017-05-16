

'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki ‘Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton'ın, Ocak 2017'de evinin bahçesinde sinir krizi geçirdiği haberi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa süre sonra ise 31 yaşındaki yıldızın yer aldığı bir seks kasetinin, 500 bin dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu iddia edilmişti.







Uzun süredir objektiflerden uzak durmayı tercih eden ABD'li oyuncu, bu sessizliğini İstanbul'da bozdu.







Kötü günleri atlatan Barton, İstanbul'un şık mekanlarından birinde akşam yemeği yerken, güzelliğiyle göz kamaştırdı.







kaynak:milliyet