MİROSLAV STOCH ORTA SAHADAN MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI
2012 yılında Fenerbahçe'DE FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir gol attı.
Çin'deki bir hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Çekya ekibi Slavia Prag, mücadeleyi 3-2 kaybetti.
KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞUT DENEDİ
Karşılaşmadaki ilk golü atan eski Fenerbahçeli Stoch, kendi yarı sahasından kullanılan bir serbest vuruş sonrasında rakip kalecinin önde olduğunu görünce kaleye şut denemesinde bulundu.
28 yaşındaki futbolcunun düzgün vuruşu ağlarla buluşurken Slovak yıldız bu golle takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.
Başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Neymar ve Falcao gibi yıldızları geride bırakarak Gençlerbirliği'ne karşı attığı golle FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülnü kazanmayı başarmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar