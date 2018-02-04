2012 yılında Fenerbahçe'DE FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir gol attı.

Çin'deki bir hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Çekya ekibi Slavia Prag, mücadeleyi 3-2 kaybetti.

KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞUT DENEDİ

Karşılaşmadaki ilk golü atan eski Fenerbahçeli Stoch, kendi yarı sahasından kullanılan bir serbest vuruş sonrasında rakip kalecinin önde olduğunu görünce kaleye şut denemesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun düzgün vuruşu ağlarla buluşurken Slovak yıldız bu golle takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Neymar ve Falcao gibi yıldızları geride bırakarak Gençlerbirliği'ne karşı attığı golle FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülnü kazanmayı başarmıştı.

Kaynak: haberinburada