Merve Boluğur: Bomba Gibi Geliyorum
Fatih Terim: Oyun Anlayışımız Yerinde Değildi
Galatasaray Maçında Olay Yaratan Penaltı Kararı!
Galatasaray'da Yıldız Futbolcu Cezalı Duruma Düştü
Galatasaray Fırsat Tepti!
Sivasspor İle Galatasaray Kulübeleri Arasında Tartışma Yaşandı
İtalyan Devi Juventus Gol Olup Yağdı!
Amedspor, Mehmetçik Pankartıyla Sahada
Emre Belözoğlu Çıldırdı! Hakeme Küfür Etti, Oyundan Atıldı
Süper Ligde Galatasaray Deplasmanda Sivasspor İle Karşılaşacak
Medipol Başakşehir Son Dakikada Yıkıldı!
Türk Otomotiv Sektörü Şaha Kalktı! Üretim Rekoru Kırıldı
Sanal Paraların Piyasa Hacmi 454 Milyar Dolar Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Görmek İçin Akın Ettiler
Cengiz Ünder Attı, Roma Kazandı
Ergin Ataman'dan Obradovic'e: Elini Sıkmadım Çünkü Saygısızlık Yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Anlamlı Hareket!
Devletin İmalat Yatırımlarında Aslan Payı Gıdanın
Kayserispor Kötü Seriye Ankara'da Son Verdi
Paşa Sahasında İstediğini Aldı

Miroslav Stoch Orta Sahadan Muhteşem Bir Gole İmza Attı

MİROSLAV STOCH ORTA SAHADAN MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI

2012 yılında Fenerbahçe'DE FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Miroslav Stoch Orta Sahadan Muhteşem Bir Gole İmza Attı(5/10)1

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir gol attı.

Çin'deki bir hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Çekya ekibi Slavia Prag, mücadeleyi 3-2 kaybetti.

KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞUT DENEDİ

Karşılaşmadaki ilk golü atan eski Fenerbahçeli Stoch, kendi yarı sahasından kullanılan bir serbest vuruş sonrasında rakip kalecinin önde olduğunu görünce kaleye şut denemesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun düzgün vuruşu ağlarla buluşurken Slovak yıldız bu golle takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Neymar ve Falcao gibi yıldızları geride bırakarak Gençlerbirliği'ne karşı attığı golle FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülnü kazanmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Miroslav  Stoch  Orta  Sahadan  Muhteşem  Bir  Gole  İmza  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER