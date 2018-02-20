MİRCEA LUCESCU'NUN KARMA MAÇ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun isteği üzerine Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig Karmaları Riva'da karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 27-28 Şubat tarihlerinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maçlarda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla teknik direktör Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon, A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek. Karşılaşmalarda, Ümit, Genç Milli Takım ve TFF Bölge Antrenörlerinden oluşan 33 kişilik teknik ekibin, 54 takımı kapsayan 252 maçı izleyerek tespit ettiği futbolcular boy gösterecek.
LUCESCU MAÇLARI BİZZAT TAKİP EDECEK
Her ligin iki karmaya ayrılacağı etkinlikte, takımlar birer karşılaşma oynayacak. Spor Toto 1. Lig karmaları müsabakası 27 Şubat Salı, TFF 2. Lig karmaları maçı ise 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak. İki mücadele de saat 14.00'te başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, iki karşılaşmayı da ekibiyle birlikte bizzat takip edecek.
Karmalara davet edilen futbolcular, ilgili maç tarihinden bir gün önce Riva'da toplanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
- Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
- Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
- Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
- Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar