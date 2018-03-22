A Milli Takımımız hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi teknik direktör Mircea Lucescu ve Okay Yokuşlu, basın toplantısı düzenledi.

Okay Yokuşlu'nun açıklamaları:

"Dünya Kupası'na gitmek bizim için çok önemliydi. Orada olmamak bizleri üzüyor. Biz de orada olmak isterdik. Ancak geçmişi değiştiremiyoruz maalesef. Önümüze odaklanmak zorundayız. Bir yapılanma var ve ben bu yapılanmaya güveniyorum."

Lucescu'nun değerlendirmeleri:

"Bütün oyuncuları izlemeye çalıştım. 50'dan fazla maçı canlı olarak izledim. Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor doğal olarak."

"Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii... Cengiz antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde."

"A MİLLİ TAKIM İYİ BİR YOLDA"

"A Milli Takımın iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte 50'nin üzerinde maç izledim."

"26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 farklı kulüpte oynuyorlar. Her oyuncu ile ilişkiler değişik oluyor. Hepsi farklı bir kültürden geliyorlar. Bu maçlar bize oldukça yardımı olacaktır."

"Türkiye'de herkes 10 numara oynamak istiyor. Hakan Çalhanoğlu, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özyakup... Sahanın başka yerlerinde de oynayabilmeleri lazım."

"Genç Türk oyuncuların problemi bu. Herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 yıl önce de böyleydi, hala aynı... Hakan Çalhanoğlu, sezon başında sahada dolaşıyordu ama Gattuso'nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız lazım."

Kaynak: haberinburada