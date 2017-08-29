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MİRCEA LUCESCU: OĞUZHAN'I, 3 MAÇTA DA İYİ GÖRMEDİĞİM İÇİN ALMADIM


Mircea Lucescu: Oğuzhan'ı, 3 Maçta da İyi Görmediğim İçin Almadım
Tarih : 29 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Mircea Lucescu: Oğuzhan'ı, 3 Maçta Da İyi Görmediğim İçin Almadım(5/10)1

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde Oğuzhan Özyakup'u neden kadroya almadığını açıkladı.

İşte Lucescu'nun Oğuzhan açıklaması;

"3 MAÇTA İYİ GÖRMEDİM, O YÜZDEN ALMADIM"

"Bu durum benimle Oğuzhan arasında olan bir şey. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızda da hakemler değişti, biliyorsunuz. Pazar gününden önce futbolcu listesi verdik, gördüğüm üç maçta da Beşiktaş'ın kaptanı olarak iyi görmedim ama son maçta seyrettiğim oyuncu Oğuzhan hakkında daha farklı fikirlere sahip oldum. Daha sonra Oğuzhan'a telefon ettim ve kendisine durumu izah ettim; bu ekipte seni görmek istiyorum dedim. Hayatta önemli olan bir hata yaptığınız zaman o hatayı telafi etmek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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