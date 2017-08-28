Milli Takım'da dev Oğuzhan Özyakup krizi sona erdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıkladığı kadroda Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a yer vermemiş ve kamuoyunda infial yaratmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Oğuzhan'ın tekrar Milli Takım kadrosunda yer aldığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

OĞUZHAN KADROYA GİRDİ

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi."

SERKAN KIRINTILI DA GELMİŞTİ

Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.

Kaynak: haberinburada