MİRCEA LUCESCU: GELİR GELMEZ RİVA'YA KAPANIP MAÇLARI VE YAPIYI İNCELEYECEĞİM
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yaptığı açıklamada, "İstanbul'a geldiğim gibi Riva'ya kapanıp hem yapıyı hem de maçları inleyeceğim." dedi.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, ilk açıklamalarını yaptı.
"BANA GÜVENDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
BeIN Sports'a konuşan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve "Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA DEPLASMANI KIRILMA MAÇI OLACAK"
A Milli Takımımızın, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik direktör, "Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA KUPASI'NA GİDERSEK ÇOK BÜYÜK BAŞARI OLACAK"
Mircea Lucescu, "Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gidersek bu çok büyük bir başarı olacak. Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Dönecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Kaynak: haberinburada
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