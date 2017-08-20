Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta Tolgay Arslan, ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu kendisine hayran bıraktı.

Sözcü'nün haberine göre karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Rumen hoca, "Kim bu 18 numara?" diyerek bilgi aldı. Havutçu "Tolgay, Türk vatandaşı ama hem Türkiye hem Almanya U21'de oynadığı için şu an A Milli Takım'da oynatamıyoruz. Türkiye'de oynamak için FIFA'ya başvurdu. Sonuç alınamayınca CAS'a gidildi" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN OYNAMASI LAZIM"

Tolgay için Havutçu'dan aldığı bilgilere üzülen Lucescu "Türk Milli Takımı'nda oynaması gerekiyor" diyerek, Terim döneminde başlatılan sürecin devam etmesini istedi. Milliler'in hocası Beşiktaş'tan ayrıca Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Cenk Tosun'un performanslarından memnun kaldı. Yaklaşan eleme sınavları öncesi Süper Lig maçlarını takibini sürdüren Lucescu, "Elemelerde iyi sonuçlar almak istiyoruz ve bunu başaracak potansiyelimiz var" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: haberinburada