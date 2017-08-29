MİRCEA LUCESCU: ARDA TURAN ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMAN, İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan için, "Arda Turan çok üzgün ve pişman. Bence ikinci bir şansı hak ediyor." dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan'ın yeniden Milli Takım'a dönmesini değerlendirdi.
İşte Lucescu'nun Arda sözleri;
"ARDA ÇOK ÜZGÜN"
Arda Turan'ın üzgün olduğunu ve ikinci bir şansı hak ettiğini ifade eden Lucescu, "Arda Turan konusunda bir şeyler duydum. Ben, hayatımda herkesin bir ikinci şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Eminim Arda Turan da üzgündür. Ben, Arda ile görüştüğüm zaman "Ben Türk'üm, benim kalbim Türk" şeklinde cevap verdi. Arda ile bu yolculuğa beraber çıktık, fiziksel olarak ne durumda ona bakacağız, o başka konu. Basınla yaşananlar konusunda... Kısa süredir buradayım. Eminim siz de yardımcı olacaksınızdır genç bir arkadaşımıza. Arda'nın bu ülkeye geçmişte vermiş olduklarından dolayı affedilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Aynı şey bir daha yaşanırsa bu başka durum. Arda da bu durumdan dolayı üzgün, burada basın önünde bir şeyler söylemedi ama ben bu durumu anlıyorum; üzgün" dedi.
Kaynak: haberinburada
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