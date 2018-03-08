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Mirasını hayranı olduğu aktöre bıraktı

MİRASINI HAYRANI OLDUĞU AKTÖRE BIRAKTI

Hindistan'da ocak ayında hayatını kaybeden kadının banka hesabında bulunan para ve değerli eşyalarını, hayranı olduğu Bollywood yıldızı Sanjay Dutt'a bıraktığı ortaya çıktı.

Tarih : 08 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Mirasını Hayranı Olduğu Aktöre Bıraktı(10/10)6

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Nishi Harishchandra Tripathi adlı kadın, banka hesabındaki parayı ve takılarını ölümünden kısa bir süre önce hayranı olduğu film yıldızı Sanjay Dutt'a bıraktı.

BANKA YETKİLİLERİ ÜNLÜ YILDIZA BİLDİRDİ

Bekar olan ve müteahhitlik yapan Tripathi, 15 Ocak'ta yakalandığı hastalık nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Tripathi'nin ölümün ardından, hesabının bulunduğu banka yetkilileri, Bollywood yıldızı Dutt'a gönderdikleri yazı ile hayranının ölümünden kısa bir süre önce hesabındaki tüm parasını kendisine bıraktığını bildirdi.

PARAYI KABUL ETMEDİ

Tanımadığı hayranının davranışından dolayı "çok duygulandığını" dile getiren Dutt, ancak bu parayı kabul edemeyeceğini belirtti. Dutt'un avukatları kalan mirasın Tripathi'nin ailesine aktarılması için gerekli yasal işlemlere başlandığını ifade etti.

Tripathi'nin hesabında ne kadar para olduğu ise açıklanmadı. Bollywood'un önde gelen yıldızlarından 58 yaşındaki Dutt, 100'den fazla filmde rol aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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