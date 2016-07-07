

Olay bu gece Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi.







İddiaya göre ağabeyi M.B., daha önceden aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi M.B.'nin evine bayramlaşmaya gitti. Burada bir kez daha miras paylaşımı nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı.



Yaşanan arbedenin zardından M.B. ziyaretine gittiği ağabeyinin evinde av tüfeği ile dehşet saçtı. M.B.'nin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği ağabeyi M.B. ile yengesi ve 3 yeğeni yaşamını yitirdi. Ağabeyinin evinde katliam yapan M.B. daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.