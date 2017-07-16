İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu

MİRAS KALAN EVİN DUVARINDAKİ GİZLİ DOLAPTA 100 FÜNYE BULUNDU

Aydın'da kayınpederinden miras kalan evde onarım çalışması yapan Ali İhsan Yıldız, duvardaki gizli dolapta 100 fünye buldu. Fünyeler, jandarma tarafından imha edildi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu(10/10)6

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu. Fünyeler, savcının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

FÜNYELERİ BULUNCA JANDARMA'YA HABER VERDİ

Koçarlı'nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'ndeki kayınpederi Raşit Şahin'den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu farketti. Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

SAVCILIK TALİMATIYLA FÜNYELER İMHA EDİLDİ

Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Miras  Kalan  Evin  Duvarındaki  Gizli  Dolapta  100  Fünye  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER