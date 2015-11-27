MİRANDA KERR, HAVADA ROMANTİZM VAR
ÜNLÜ model Miranda Kerr, Vogue Tayland’ın Aralık sayısına özel Avustralyalı fotoğrafçı Russell James’e ‘Holiday Romance’ (Tatil Romantizmi) temasıyla poz verdi.
ÜNLÜ model Miranda Kerr, Vogue Tayland'ın Aralık sayısına özel Avustralyalı fotoğrafçı Russell James'e ‘Holiday Romance' (Tatil Romantizmi) temasıyla poz verdi.
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