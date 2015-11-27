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Miranda Kerr, Havada romantizm var

MİRANDA KERR, HAVADA ROMANTİZM VAR

ÜNLÜ model Miranda Kerr, Vogue Tayland’ın Aralık sayısına özel Avustralyalı fotoğrafçı Russell James’e ‘Holiday Romance’ (Tatil Romantizmi) temasıyla poz verdi.

Tarih : 27 Kasım 2015, 12:55
Puan Ver : Miranda Kerr, Havada Romantizm Var(10/10)14


ÜNLÜ model Miranda Kerr, Vogue Tayland'ın Aralık sayısına özel Avustralyalı fotoğrafçı Russell James'e ‘Holiday Romance' (Tatil Romantizmi) temasıyla poz verdi.



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Etiketler: Miranda  Kerr  Havada  Romantizm  Var    haber

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