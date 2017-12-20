Avrupa'nın en önemli gömlek üreticilerinden Mintay Tekstil için 2016 yılında yapılan iflas erteleme talebine ilişkin ikinci rapor mahkemeye sunuldu.

Kervansaray Holding'in yüzde 99,87'sine sahip olduğu ünlü Ravelli gömleklerinin üreticisi Mintay Tekstil A.Ş.'nin mali yapısının bozulması üzerine geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaptığı iflas erteleme talebi ile ilgili mahkeme tarafından atanan ikinci bilirkişi heyeti de raporunu tamamladı.

20 AYDIR BEKLİYOR

20 yıllık deneyimi ile Avrupa'nın en büyük gömlek üreticilerinden Mintay Tekstil'in içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için başvurduğu iflas erteleme talebinin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen istenen sonuç yine çıkmadı.

BİLİRKİŞİ İKİNCİ RAPORU SUNDU

Söz konusu bilirkişi heyeti raporunu Mintay Dış Ticaret Tekstil San.A.Ş. aleyhine düzenleyerek ilgili mahkemeye sundu.

ARA KARAR VERİLECEK

Bakırköy Ticaret Mahkemesi, ikinci bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun taraflarca incelenip beyanda bulunulması için süre verirken, Mintay Tekstil'in borç batağında olup olmadığıyla ilgili ilk bilirkişi heyetinden rapor alınıp alınmayacağı konusunda ise ara karar oluşturulmasını istedi.

KURTARMA PLANININ İNANDIRICILIĞINI ARAŞTIRIYOR

2016 yılının Nisan ayında Mintay Dış Ticaret Tekstil San.A.Ş. adına iflas erteleme talebi ile ilgili mahkemeye başvurulmuş, başvuru sonrasında atanan ilk bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun üzerine mahkeme tarafından ikinci bir bilirkişi heyeti daha atanmıştı. İkinci bilirkişi heyeti iyileştirme projesinin inandırıcı, ciddi, uygulanabilir olup/olmadığı ve iflas erteleme koşullarının oluşup/oluşmadığı hususlarında inceleme yapacaktı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Mintay Dış Ticaret Tekstil San.A.Ş. için 2016 yılında yapılan iflas erteleme talebi sonrasında yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi bulunan Avrupa'nın en büyük gömlek üreticisine yasa gereği iki kişilik kayyum heyeti ataması yapılmıştı.

ADINI KISA SÜREDE DÜNYA ÜRETİCİLERİ ARASINA YAZDIRDI

2000 yılında kurulan Mintay Dış Ticaret Tekstil San.A.Ş. erkek gömleği üretimi ile dünyanın önde gelen hazır giyim üreticileri arasına ismini yazdırmayı başardı. Mintay Tekstil erkek gömleği dışında, örme ve bayan bluzu üretimi de yapıyor.

4 YIL İFLAS ERTELEME KARARI ALDIRABİLİR

iflas erteleme mali yapısı bozulan firmalara rahat bir nefes aldırmak için tanınmış yasal bir hak olarak biliniyor. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 377'nci maddesi hükmüne göre bir şirketin yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklısı bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebiliyor. Mahkemeye sunulan proje kabul edilirse başvuruyu yapan şirkete bir kayyum atanıyor ve şirket 1 yıl için iflas erteleme kararı aldırabiliyor. Bu süre raporlara bağlı olarak 4 yılda uzatılabiliyor. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada