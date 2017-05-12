MİNİK ÖZGE'YE KOMANDO DESTEĞİ
Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, Şırnak'ta görevli komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.
Evin salonunun tavanındaki tekerlekli alüminyum düzenekten sarkan ipe bağlı fotoğrafıyla tanındı 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım... Doğduktan 13 gün sonra bacağı kesilen Özge'nin hafızalara kazınan fotoğrafının ardından, Türkiye minik kıza sahip çıktı.
kaynak:milliyet
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