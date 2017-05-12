Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

minik özge'ye komando desteği

MİNİK ÖZGE'YE KOMANDO DESTEĞİ

Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, Şırnak'ta görevli komando birliği tarafından bir koli oyuncak hediye edildi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:34
Puan Ver : Minik Özge'ye Komando Desteği(6/10)4


Evin salonunun tavanındaki tekerlekli alüminyum düzenekten sarkan ipe bağlı fotoğrafıyla tanındı 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım... Doğduktan 13 gün sonra bacağı kesilen Özge'nin hafızalara kazınan fotoğrafının ardından, Türkiye minik kıza sahip çıktı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Minik  Özge  Ye  Komando  Desteği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER