

Ön muayenesi yapılan Özge'nin bacak nakli için Dr. Ömer Özkan'dan olumsuz yanıt geldi. Özkan, Özge'ye bacak naklinin yapılmasının tıbbi olarak uygun olmadığını kaydetti.



"TIBBİ OLARAK UYGUN DEĞİL"



Özge'nin daha önceden hastası olduğunu belirten Özkan, "Bireysel olarak Özge önceden bildiğim hasta, şuana kadar Özge'ye yapılan tüm tedaviler doğru yapıldı. Ailesi de çok iyi destek olmuş. Daha iyi şeyler yapılabilir mi evet yapılabilir. Bununla ilgili konuştuk" dedi.