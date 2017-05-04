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minik özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

MİNİK ÖZGE YAŞITLARI GİBİ OYUN OYNAYABİLECEK

Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, Kepez Devlet Hastanesi'nde göreceği fizik tedavinin ardından yaşıtları gibi park ve bahçelerde oyun oynayabilecek.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Minik Özge Yaşıtları Gibi Oyun Oynayabilecek(5/10)6


Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, Kepez Devlet Hastanesi'nde göreceği fizik tedavinin ardından yaşıtları gibi park ve bahçelerde oyun oynayabilecek.



Özge Yıldırım, babası Ali İhsan Yıldırım ile Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evinden Kepez Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada hastanenin başhekimi Opr. Dr. Adil Gökmen tarafından karşılanan minik Özge, hastanenin fizik tedavi rehabilitasyon merkezine alındı.



Burada doktorlar tarafından ilk kontrolü yapılan Özge'ye fizik tedavi uygulandı. Özge'nin protez ayağını da inceleyen doktorlar, bu cihazın diğer ayağına göre biraz kısa kaldığını belirleyerek yeni bir protez alınacağını belirtti.



 



kaynak:haberler








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