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minik oyuncu ataberk hem ağladı hem de ağlattı!

MİNİK OYUNCU ATABERK HEM AĞLADI HEM DE AĞLATTI!

Altın Kelebek'te en iyi çocuk oynuncu ödülü alan Poyraz Karayel'in yıldızı Ataberk Mutlu gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 30 Kasım 2015, 10:40
Puan Ver : Minik Oyuncu Ataberk Hem Ağladı Hem De Ağlattı!(9/10)11


Halit Ergenç'in sunuculuğunu üstlendiği Altın Kelebek Ödülleri'nde 32 dalda ödüller sahiplerini buldu.



MİNİK OYUNCU HEM AĞLADI HEM AĞLATTI



En iyi çocuk oyuncu ödülü Poyraz Karayel'in oyuncusu Ataberk Mutlu'ya verildi. Ödülü alırken gözyaşlarını tutamayan Ataberk'i bütün salon alkışladı. Serenay Sarıkaya, Ataberk'e sarıldı.








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