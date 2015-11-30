MİNİK OYUNCU ATABERK HEM AĞLADI HEM DE AĞLATTI!
Altın Kelebek'te en iyi çocuk oynuncu ödülü alan Poyraz Karayel'in yıldızı Ataberk Mutlu gözyaşlarını tutamadı.
Halit Ergenç'in sunuculuğunu üstlendiği Altın Kelebek Ödülleri'nde 32 dalda ödüller sahiplerini buldu.
MİNİK OYUNCU HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
En iyi çocuk oyuncu ödülü Poyraz Karayel'in oyuncusu Ataberk Mutlu'ya verildi. Ödülü alırken gözyaşlarını tutamayan Ataberk'i bütün salon alkışladı. Serenay Sarıkaya, Ataberk'e sarıldı.
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