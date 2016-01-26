

Doğuştan kalp yetmezliği bulunan ve yaklaşık 6 aydır kalp nakli beklerken 13 yaşında yaşama veda eden Zeynep Öykü Ertok, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.







Uygun kalp bulunamayınca 1,5 yaşından bu yana savaş verdiği hastalığa yenik düşen minik Öykü için Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.







Kar yağışı altında öğle vakti kılınan cenaze namazına annesi Ebru Ertok, babası Tugay Ertok, yakınları, sevenleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Ebru Ertok ile baba Tugay Ertok, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken Ertok çiftini, yakınları güçlükle ayakta tutabildi.







Anne Ebru Ertok, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, "Olmadı annem, yapamadık. Seni kurtaramadık. Seni biraz daha yaşatamadık annem, yaşatamadık" diye feryat etti.