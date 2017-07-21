MİNİK KÖPEK İLGİ ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN TÜYLÜ BİR YARIŞ ARABASINA DÖNÜŞÜYOR
Fransız bulldog cinsi köpek, sahibinin dikkatini çekmek için bebek gibi sızlanırken yarış arabasını andıran sesler çıkarıyor.
Sahibinin ilgisini çekmek isterken minik bir yarış arabasına dönüşen sevimli köpeğin videosu, 8 Temmuz'da Abby Russell tarafından yayınlandığı andan beri internette izlenme rekorları kırıyor. Videonun sonunda, amacına ulaşamayan minnoş köpeğin vazgeçerek dönüp gittiği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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