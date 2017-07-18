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Minik Kızı Boğulmaktan Kurtarmak İçin Denize Atlayan Genç, Akıntıya Kapılarak Boğuldu

MİNİK KIZI BOĞULMAKTAN KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAYAN GENÇ, AKINTIYA KAPILARAK BOĞULDU

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren ufak kız çocuğunu kurtarmak için denize giren genç, akıntıya kapılarak boğuldu.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Minik Kızı Boğulmaktan Kurtarmak İçin Denize Atlayan Genç, Akıntıya Kapılarak Boğuldu(10/10)6

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğunu boğulmaktan kurtarmak için vatandaşlarla beraber denize atlayan genç, akıntıya kapılarak boğuldu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARLA BERABER DENİZE ATLADI

Olay, saat 14.45'te Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Neslihan Keles (9) adlı kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Onur Korkmaz (23), çevredeki vatandaşlarla birlikte onu kurtarmak için denize atladı.

GENÇ ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

Minik kız kurtarılırken, akıntıya kapılan Onur Korkmaz kıyıdan uzaklaştı. Aşırı su yutan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri yetişti.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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