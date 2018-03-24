Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Yaşar Doğu Spor Salonu'na partililere seslenen Erdoğan'ın minik kızla sohbeti yüzleri güldürdü.

"TAYYİP DEDE, SEN HİÇ YORULMUYOR MUSUN"

Konuşması sırasında minik kızı sahneye çıkaran Erdoğan aralarında geçen diyaloğu da anlattı:

"Tayyip dedesini karşılamak için bu sabah kuaföre gitmiş. Saçlarını da böyle güzel yaptırmış. Şimdi de içeri girerken bana da dedi ki; 'Tayyip Dede, sen hiç yorulmuyor musun?' ben de dedim ki; 'Sizi gördüğüm zaman bana yorulmak olur mu?'

Kaynak: haberinburada