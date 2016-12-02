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MİNİK IRMAK' DAVASI BAŞLIYOR


MİNİK IRMAK' DAVASI BAŞLIYOR
Tarih : 02 Aralık 2016, 15:15
Puan Ver : Minik Irmak' Davası Başlıyor(5/10)6


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde komşusu olan Himmet A. tarafından tecavüz edildikten sonra canice öldürülen ve bir bağa gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın cinayet davası Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada sanık Himmet A. kaldığı cezaevinden davaya Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacak.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan minik Irmak Kupal'ın, komşuları olan ve hurdacılık yapan Himmet A. tarafından tecavüz edildikten sonra canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Himmet A. için Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kalma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarını istediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bugün başlayacak davaya 4 katil zanlısı Himmet A.'nın SEGBİS sistemi ile katılacağı ve avukatlığını Manisa Barosu tarafından atanan Tayfun Erdaş'ın yapacağı öğrenildi. Ağır Ceza Reisi Remziye Güldür'ün başkanlığında gerçekleştirilecek olan davaya Irmak Kupal'ın ailesinin henüz gelmediği görüldü.



Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu öğrenildi. 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Minik  Irmak    Davası  Başlıyor    haber

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