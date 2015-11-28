

Kalp yetmezliği nedeniyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde makinelere bağlı yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce daha fazla acı çekmemesi için doktorlar tarafından uyutulan Deha İdil için beklenen haber Adana'dan geldi.Adana'da bir donörden bulunan kalbin Deha İdil'e uygun olabileceği bilgisini alan doktorlar, vakit kaybetmeden bu kente gitti. Kalbin Deha İdil için uygun olduğunu belirleyen doktorlar, kalple birlikte Ankara'ya döndü.







Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün gerçekleştirilen ameliyatla kalp, minik İdil'e nakledildi. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken kalbin uyum sağlaması için bir haftalık sürecin kritik olduğu vurgulandı.