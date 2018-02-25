MİNİK ÇOCUK, KENDİSİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEKLERİNE BÖYLE KAFA TUTTU
Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, sokak köpeklerine kafa tutan minik çocuğun cesur duruşu yer alıyor. Büyük beğeni kazanan videoda ufaklığın köpeklere kafa tutuşu ilginç görüntüler oluşturuyor.
Sosyal medyada dolaşan bir görüntü izleyenleri kırıp geçirdi.
KAÇMAK YERİNE KAFA TUTTU
Yanındaki yaşıtı bir kızla yürüyen küçük çocuk, karşısına çıkan sokak köpeklerinden kaçmak yerine onlara kafa tutuyor. Yanındaki küçük kız kaçmasına rağmen erkek çocuğu köpekleri cesur tavırlarıyla kendinden uzaklaştırıyor.
Kaynak: haberinburada
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