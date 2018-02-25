Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, sokak köpeklerine kafa tutan minik çocuğun cesur duruşu yer alıyor. Büyük beğeni kazanan videoda ufaklığın köpeklere kafa tutuşu ilginç görüntüler oluşturuyor.

Sosyal medyada dolaşan bir görüntü izleyenleri kırıp geçirdi.

KAÇMAK YERİNE KAFA TUTTU

Yanındaki yaşıtı bir kızla yürüyen küçük çocuk, karşısına çıkan sokak köpeklerinden kaçmak yerine onlara kafa tutuyor. Yanındaki küçük kız kaçmasına rağmen erkek çocuğu köpekleri cesur tavırlarıyla kendinden uzaklaştırıyor.

Kaynak: haberinburada