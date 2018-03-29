İzmir Ödemiş'te 10 Haziran 2017'de evlerinin önünde oynarken kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen Ceylin Atik'in cesedi, komşuları Serdar ve Şükriye Türkmen'in evinde bulundu. Fidye almak için gerçekleştirilen olaydan sonra Türkmen çifti ve R.Ö. (62) tutuklandı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Türkmen hakkında ağırlaştırılmış müebbet, anneleri R.Ö. hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar cezalandırılmaları istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ceylin'in 3 yaşındaki oğluyla oynaması için eve geldiğini söyleyen sanık Şükriye Türkmen, "Oğlumu banyoda yıkarken Ceylin de banyo kapısında bekliyordu. Çamaşır makinesi üzerinde duran beyaz renkli el havlusunu aldım ve bana sırtı dönük olan Ceylin'in ağzına ve burnuna bastırdım." dedi.

SIRT ÜSTÜ YATIRIP BASTIRDIM

Katil zanlısı Türkmen şöyle devam etti: "Ceylin direniyordu, ite ite çamaşır odasına götürdüm. Ceylin'i sırt üstü yatırdım ve havluyla yine ağzını ve burnuna bastırmaya çalıştım. Bu sırada Ceylin bana boğuk bir sesle 'Şükriye teyze ne yapıyorsun?' dedi. Tahta kasayla kafasına vurdum. Direnci kırıldı."

PLANLAYARAK YAPTILAR

Gözleri açık olduğu için sofra beziyle Ceylin'in yüzüne kapattığını söyleyen Şükriye Türkmen, daha sonra Ceylin'i sandığın içerisine koyup üzerine battaniye ve yorganları koyduğunu anlattı. Cumhuriyet Savcısı Burak Deveci, Türkmen çiftinin, Ceylin'i henüz hayattayken kapalı sandık içerisine koydukları ve havasızlıktan Ceylin'in öldüğünü, Türkmen çiftinin olaydan 15 gün öncesine uzanan belirli plan çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirdikleri iddianamede belirtti.

(Kaynak: Akşam)

Kaynak: haberinburada