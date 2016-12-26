MINI de yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. Oxford'da üretilen üç milyonuncu MINI bir John Cooper Works Clubman oldu.



MINI de yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. Oxford'da üretilen üç milyonuncu MINI bir John Cooper Works Clubman oldu.



Yeni John Cooper Works performans geliştirmelerini ve yeni bir ALL4 dört çeker sistemini birleştiren ilk model unvanına hak kazandı.



İngiltere'de Oxford'da bulunan 4,500 kişilik güçlü fabrika, neredeyse dakikada bir yeni bir araç üretiyor. Burada üretilen otomobillerin yüzde 80'i dünya çapında 110'dan fazla pazara ithal ediliyor.











Hem İngiltere hem uluslararası pazarlarda, markanın satışları son 15 yıl içinde gücüne güç kattı. Üretimin ilk yılında dünya çapında yaklaşık 40.000 MINI satılmıştı. 2015 itibariyle bu rakam yaklaşık 340,000 gibi inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Kült markanın üretiminde üç İngiltere tesisi rol oynuyor – Birmingham yakınlarındaki Hams Hall motorları yapıyor, Swindon MINI için gövde presleri ve alt montajları üretiyor ve bunların tümü kaporta üretimi, boya ve nihai montajla Oxford'da bir araya geliyor.



Bir Otomobil Efsanesinin Öyküsü!



2000 yılından beri BMW Group tarafından üç tesise 1.75 milyar Poundluk yatırım yapıldı ve Oxford'daysa bu son teknoloji ürünü bir boya atölyesi, yüksek teknolojili bir gövde üretim tesis, yeni bir nihai montaj alanı, yeni bir lojistik merkezi, Kalite ve Tasarım Merkezi ve tesis çıraklarının eğitildiği MINI Academy'yi içeriyor. Yani sadece bir fabrikada değil, bir okuldan bahsediyoruz.



Sir Alec Issigonis tarafından tasarlanan ve 1959'da piyasaya sürülen klasik MINI, otomotiv dünyasında devrim yaptı ve 1966-67 yıllarında 94,889 otomobille zirve üretimi gerçekleştiren Oxford'da 1968 yılına kadar üretildi. Günümüzde ise İngiliz şirket, Alman stratejik ortağı BMW'nin desteği ile yeni sınıfların öncülüğünü yapıyor. Oxford'da üretilen modeller ise üç ve beş kapılı standart versiyonları, Clubman'i ve onun ilk dört çeker All4 modelini ve yüksek performanslı John Cooper Works'ü içeriyor.



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