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Minibüsün gizli bölmesinden binlerce kaçak sigara çıktı!

MİNİBÜSÜN GİZLİ BÖLMESİNDEN BİNLERCE KAÇAK SİGARA ÇIKTI!

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Tarih : 26 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Minibüsün Gizli Bölmesinden Binlerce Kaçak Sigara Çıktı!(5/10)1

Osmaniye'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 karayolu Kadirli gişeleri girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine M.B. (28) idaresindeki minibüsü durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü M.B'nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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