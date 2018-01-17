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Minibüste linç edilen engelli gence, Beşiktaş kucak açtı

MİNİBÜSTE LİNÇ EDİLEN ENGELLİ GENCE, BEŞİKTAŞ KUCAK AÇTI

Beşiktaş, Adana'da minibüste saldırıya uğrayan 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun'u, Kasımpaşa maçında statta ağırlayacak.

Tarih : 17 Ocak 2018, 21:00
Puan Ver : Minibüste Linç Edilen Engelli Gence, Beşiktaş Kucak Açtı(5/10)1

Adana'da geçen perşembe, işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, minibüste 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınan saldırganlar, yapılan sorgunun ardından tutuklanmıştı.

FANATİK BEŞİKTAŞLI ÇIKTI

Sosyal medyadaki hesabında Beşiktaş atkısı ve formasıyla fotoğrafları olduğu ortaya çıkan Acun için kulüp de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 26 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçına genç taraftarı davet etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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