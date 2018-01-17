MİNİBÜSTE LİNÇ EDİLEN ENGELLİ GENCE, BEŞİKTAŞ KUCAK AÇTI
Beşiktaş, Adana'da minibüste saldırıya uğrayan 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun'u, Kasımpaşa maçında statta ağırlayacak.
Adana'da geçen perşembe, işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, minibüste 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınan saldırganlar, yapılan sorgunun ardından tutuklanmıştı.
FANATİK BEŞİKTAŞLI ÇIKTI
Sosyal medyadaki hesabında Beşiktaş atkısı ve formasıyla fotoğrafları olduğu ortaya çıkan Acun için kulüp de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 26 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçına genç taraftarı davet etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar