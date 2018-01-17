Adana'da geçen perşembe, işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, minibüste 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınan saldırganlar, yapılan sorgunun ardından tutuklanmıştı.

FANATİK BEŞİKTAŞLI ÇIKTI

Sosyal medyadaki hesabında Beşiktaş atkısı ve formasıyla fotoğrafları olduğu ortaya çıkan Acun için kulüp de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 26 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçına genç taraftarı davet etti.





Kaynak: haberinburada