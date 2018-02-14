Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

Minibüste engelli genci döven şehir eşkıyalarının cezası belli oldu

MİNİBÜSTE ENGELLİ GENCİ DÖVEN ŞEHİR EŞKIYALARININ CEZASI BELLİ OLDU

Adana'da işitme engelli tekstil işçisi Agit Acun'u minibüste dövdükleri iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi 3 sanığa 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Minibüste Engelli Genci Döven Şehir Eşkıyalarının Cezası Belli Oldu(9/10)5

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü.

Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında 'yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun'un ailesi ve avukatı da katıldı.

PİŞMANIZ DEDİLER

Ahmet Bedir savunmasında, "Refleks olarak vurdum, çok pişmanım. Cezamın ertelenmesini istiyorum" dedi. Kavga anında düşen cüzdanındaki paraların alınarak emniyete verildiğini belirten Ahmet Günsel ise "Acun bana yumrukla saldırdı. Arkadaşımın fiziksel engelini bilsem bunu yapmazdım. Pişmanım, kamudan özür diliyorum. Ben öğrenciyim. Cezamın ertelenmesini istiyorum. Olaydan sonra da benim cüzdanım minibüste düşmüş, cüzdanın içindeki para alınarak emniyete verilmiş. Aramızda kavga başlamadan önce herhangi bir temas olmadı. Sadece bakışmalar oldu" diye konuştu.

YAŞADIKLARINI İŞARET DİLİYLE ANLATTI

Agit Acun ise minibüste çevreyi izlediği sırada olayın meydana geldiğini belirterek, "Kulağım işitmiyor diye hareket yaptım. Sonra birisi omzumdan çekiştirdi. Birisi eliyle kafama bastırdı. Ondan sonra üzerime geldiler ve beni darp ettiler.

Sonrasında ben de kendimi korumaya çalıştım. Onlar bana yumruk savurdu" diye konuştu.

"POLİSE CÜZDANI BEN TESLİM ETTİM"

"Minibüs şoförü bana cüzdanı uzattı, ben de cebimde para olduğunu ve düştüğünü sandım. Şoförün uzattığı cüzdanın benim cüzdanım olduğunu sandım. Daha sonra benim olmadığını anlayınca karakola gittim. Polise cüzdanı ben teslim ettim. Ben cüzdan içerisinden para almadım. Cüzdanı bana veren kişi minibüs şoförüdür. Sanıklardan şikâyetçiyim."

Mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Minibüste  Engelli  Genci  Döven  Şehir  Eşkıyalarının  Cezası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER