MİNİBÜS YOL ORTASINDA İNDİRDİ! YAŞLI KADINI BETON MİKSERİ EZDİ
Sultangazi'de minibüsün yaya geçidine uzak bir noktada indirdiği yaşlı kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikserinin altında kaldı.
Sultangazi'de minibüsün yaya geçidine uzak bir noktada indirdiği yaşlı kadını,yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
MİNİBÜS YOL ÜSTÜNDE İNDİRDİ
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki Altun Can, göz ameliyatı öncesi muayene olmak için sabah saatlerinde minibüse binerek hastaneye gitti. Hastanedeki işlerini halleden yaşlı kadın, evine gitmek üzere öğle saatlerinde tekrardan minibüse bindi. Kısa bir süre sonra bulvara gelen minibüs sürücüsü, yaşlı kadını kırmızı ışık yandığı esnada indirdi. Minibüsten inen Can, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan Ahmet Çelik idaresindeki 34 ES 0139 plakalı beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kadın, olaydan 2 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ASLİ KUSUR YAŞLI KADINA VERİLDİ
Kazayla ilgili asli kusur yüzde 90 oranında ölen kadına, yüzde 10 ise beton mikseri sürücüsüne verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine götürülen sürücü Çelik ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadın minibüsten iner inmez beton mikserinin altında kalıyor.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza sonrası yaşlı kadının kız kardeşi, oğulları, kızları, torunları, yakınları ve komşuları olay yerine geldi. Kadının kardeşinin ve komşularının sinir krizi geçirdiği olay yerinde oğulları ve yakınları da duruma isyan etti. Aile hem minibüs sürücüsüne hem de beton mikseri sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşlı kadının ailesi minibüsün Altun Can'ı yaya geçidinde indirmediğini söyledi. Şoför Çelik'in ise ifadesinde, Can'ı kör noktada kaldığı için göremediğini ifade ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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