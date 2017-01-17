Bursa'da Doğalgaz Patlaması
Adil Öksüz İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Ev Alacaklar Dikkat!
Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı
Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım
Anne Olmak İsteyen Kadınların Dikkatine!
Merkez Bankası'ndan Darbe Komisyonuna Yanıt
Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi
Baş Ağrısı Çekenler Sofranızdan Uzak Tutun!
Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi
'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Borcunu 6 Ayda Ödeyene Sicil Affı
Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!
Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış
Tsk'daki Bylock'çular Gözaltında
12 Dev Adam'ın Yeni Hocası!..
Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor

minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 14 yaralı

MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 14 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüs şoförü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 11:29
Puan Ver : Minibüs Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 14 Yaralı(8/10)5


KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüs şoförü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü, 14 öğrenci yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getirmekte olan Muzaffer Bağdat yönetimindeki 43 S 0441 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu. Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Minibüs  Şarampole  Uçtu  1  Ölü  14  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER