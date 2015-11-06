MİNİBÜS OTOMOBİLİ ORTADAN İKİYE AYIRDI 2 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI
Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öğrenci servisi ile özel otomobilin karıştığı kazada özel otomobil ortadan ikiye ayrıldı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi için hastaneye kaldırırken ölen iki kişi ise adli tıp morguna kaldırıldı.Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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