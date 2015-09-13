

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunun Akçaova mevkisindeki kavşakta Cihangir Gökdemir 'in (19) kullandığı 09 LT 065 plakalı otomobille Rahip Uludağ yönetimindeki 09 P 8061 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada, sürücülerin yanı sıra minibüste bulunan Çağdaş Yıldırım (11), Hasibe Yıldırım (59), Ahmet Yıldırım (14), Nurdan Yıldırım (39), Esma Şenlik (52), Mustafa Şenlik (56), Nurhayat Şenlik (18), Mürüvvet Menderes (55), Şükran Yüksel (6), Nezahat Yüksel (26), Nehir Yüksel (9), Azra Dudu Yüksel (3), Hakan Orat (10) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi daha yaralandı.