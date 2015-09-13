O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 17 YARALI VAR


MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 17 YARALI VAR
Tarih : 13 Eylül 2015, 14:58
Puan Ver : Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 17 Yaralı Var(6/10)8


Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunun Akçaova mevkisindeki kavşakta Cihangir Gökdemir 'in (19) kullandığı 09 LT 065 plakalı otomobille Rahip Uludağ yönetimindeki 09 P 8061 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada, sürücülerin yanı sıra minibüste bulunan Çağdaş Yıldırım (11), Hasibe Yıldırım (59), Ahmet Yıldırım (14), Nurdan Yıldırım (39), Esma Şenlik (52), Mustafa Şenlik (56), Nurhayat Şenlik (18), Mürüvvet Menderes (55), Şükran Yüksel (6), Nezahat Yüksel (26), Nehir Yüksel (9), Azra Dudu Yüksel (3), Hakan Orat (10) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi daha yaralandı.








Etiketler: Minibüs  İle  Otomobil  Çarpıştı  17  Yaralı  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER