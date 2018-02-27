MİNİBÜS BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPARAK DENİZE UÇMAKTAN KURTULDU!
Çanakkale'de meydana gelen ilginç trafik kazasında traktöre çarpmamak için direksiyon kıran minibüs balıkçı teknesine çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu.
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu.
RIHTIMDAKİ TEKNEYE GİRDİ
Görenleri şaşkına çeviren kaza, bu sabah saatlerinde meydana geldi. 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamera kısmının üzerine çıktı.
MİNİBÜS ÇAYA DÜŞMEKTEN TEKNE SAYESİNDE KURTULDU
Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay'a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla 16 ED 899 olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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